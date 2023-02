Les compos de Seraing-Zulte sont connues : Deux changements chez les Métallos, Brüls finalement titulaire

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing reçoit Zulte Waregem lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de Zulte Waregem, Jean-Sébastien Legros ne pouvait pas compter sur Galjé, Bernier et Sylla. Le T1 des Métallos effectuait deux changements dans son onze par rapport au week-end dernier à Charleroi. Lahssaini et Mvoué sont alignés d'entrée de jeu, Sissoko et Mansoni débutent sur le banc.

Seraing : Dietsch, Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty, Lahssaini, Lepoint, Cachbach, Mvoué, Vagner, Mouandilmadji

Pour ce déplacement à Seraing, Mbaye Leye devait se passer des services de Miroshi et Vormer, tous deux blessés. Très incertain, Brüls est finalement présent dans le onze aligné par l'Essevee.

Zulte Waregem : Bossut, Ciranni, Derijck, Lopez, Fila, Sissako, Rommens, Fadera, Brüls, Gano, Vossen