Steven Defour frustré : "C'est comme s'il y avait 15 hommes dans ma tête"

Steven Defour et Malines sont passés tout près d'une très belle vicaire, mais Genk est parvenu à arracher le partage ce vendredi soir (2-2).

"Avant le match, j'aurais signé pour cela. Quand on voit la manière dont le match s'est déroulé, on est forcément déçu", raisonne Steven Defour. "Mais c'était un KV Malines que j'aime bien voir. Il y avait de la qualité dans la possession du ballon et dans la perte de balle. Même lorsque nous avons eu des difficultés, nous avons fait notre travail et sommes restés calmes. Il y avait aussi des moments de basculement."

Cela a évidemment suscité une certaine frustration lors de l'égalisation. "Qu'est-ce qui me passait par la tête à ce 2-2 ? C'est comme s'il y avait 15 hommes dans ma tête. Quand on prend un autre but à dix secondes de la fin, on bascule. Cela fait partie du football, ces choses-là arrivent. Seulement, je ne veux pas les voir avec mon équipe".

Apporter cela chaque semaine

"Les joueurs peuvent être fiers de leur performance, mais ils doivent être capables d'apporter cela chaque semaine", souligne Defour qui a un autre message clair pour son équipe. "Si vous voyez comment cette équipe joue à domicile, vous ne devriez pas trop vous inquiéter. Si vous voyez comment cette équipe joue à l'extérieur, c'est très différent. Nous apportons à nouveau beaucoup de qualité maintenant et ensuite vous vous demandez comment diable nous avons pu perdre des points la semaine dernière."