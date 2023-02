Demandez à l'Antwerp : Gand devra se méfier du Basaksehir

La Gantoise hérite du Basaksehir en 8e de finales de Conference League. Les Stambouliotes ne sont pas à sous-estimer, d'autant plus qu'ils ont déjà joué un sale tour à un club belge cette saison.

Qualifiée au bout du suspens face au Qarabag, La Gantoise connait donc son adversaire au prochain tour de Conference League : le Basaksehir Istanbul. Petite présentation du club et de son état de forme actuel.

En championnat, une certaine régularité

La SuperLig a beau ne pas être énormément suivie en Europe centrale, il reste primordial de se pencher dessus afin d'évaluer l'état de forme de ses représentants au niveau européen.

Ces dernières années, le Basaksehir s'est clairement fait une place parmi les grands clubs du pays, aux côtés du Fenerbahce, Galatasaray ou Besiktas. Au fil des années - et depuis le rachat en 2014 par des proches de l'AKP, le parti politique du président turc Recep Tayyip Erdoğan -, des joueurs de renom sont passés par le club (Emmanuel Adebayor, Robinho, mais aussi des noms bien connus de notre football comme Nacer Chadli, Stefano Okaka, Lucas Biglia, Jérémy Perbet ou, dernièrement, Adnan Januzaj). Le Basaksehir a commencè à jouer les premiers plans en championnat. Le club est dans une période dorée, dont le paroxysme a été atteint en 2020, avec un titre de champion.

12e l'année après le titre, le Basaksehir a fini 4e la saison dernière et pointe actuellement à la 3e place du classement, 14 points derrière le Galatasaray qui sur-domine le championnat cette saison. La forme du Basaksehir est plutôt bonne : 21 matchs, 12 victoires, 4 nuls et 5 défaites. On notera des défaites face aux autres cadors (0-7 face au Galatasaray, 1-0 face à Fenerbahce, 1-0 face à Trabzonspor - le champion en titre). Le club est entraîné depuis un an et demi par la légende turque Emre Belözoğlu.

L'Antwerp, victime estivale du Basaksehir

En août dernier, après des qualifications face à Drita et Lillestrom lors des tours précédents, l'Antwerp tombe sur le Basaksehir. L'équation est simple : l'Antwerp doit éliminer les Stambouliotes pour disputer la Conference League. Mis en difficulté au match aller au stade Fatih Terim, les Anversois tombent sur une formation solide mais parviennent à égaliser en toute fin de match via Almeida. Cela se passera moins bien pour l'Antwerp au retour, battu sèchement 1-3 et éliminé de toute compétition européenne.

Le Basaksehir s'est ensuite montré consistant durant les phases de poules, terminant premier de son groupe à égalité de points avec la Fiorentina, et largement devant Hearts Of Midlothian (Ecosse) et le Rigas FS (Lettonie). Le club n'aura perdu qu'un seul match - face à la Fiorentina - encaissé 2 buts et marqué à 14 reprises en 6 matchs. Avec ce total, les Turcs ont terminé meilleure attaque des phases de poules - à égalité avec, décidément, la Fiorentina et Villarreal - et meilleure défense.

Tout sauf une mince affaire, on dirait, pour les Buffalos !