Le PDG de Zulte Waregem s'exprime sur les chances de maintien du club

L'Essevee joue l'un des matchs les plus importants de sa saison ce vendredi soir face au KV Courtrai (20h45).

Zulte Waregem, 16e du classement général, vit une saison plus que compliquée. Une défaite face à Coutrai ce soir, et l'Essevee s'enfoncerait un peu plus dans le trouble.

Avant ce tournant - d'autant plus dans un match face à un rival -, le coach Mbaye Leye avait déclaré croire plus que jamais au maintien du club en Pro League, prédisant alors un possible "miracle de la saison".

Le PDG du club, Eddy Cordier, semble lui aussi fonder des espoirs allant dans ce sens. Pour lui, ce "derby" face à Courtrai n'est pas encore la marche à ne surtout pas louper. "Non, ce n'est pas encore le match de la dernière chance pour nous. Je continue vraiment à y croire. On ne joue peut-être pas toujours super bien, mais ce n'est pas mauvais non plus, n'est-ce pas ?", a-t-il déclaré dans une interview accordée au Nieuwsblad.

Cordier voit en cette rencontre capitale un potentiel moment charnière dans la saison de l'Essevee. "Je crois en un tournant et cela peut arriver dans un derby. Tous ceux qui sont 'Zulte Waregem- minded (sic)' réalisent très bien ce qui est en jeu."