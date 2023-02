Pessimisme au sujet de Youri Tielemans ?

Youri Tielemans est mal retombé après un duel aérien lors de Leicester City - Arsenal ce samedi. La cheville du joueur des Foxes a vrillé, et Tielemans a dû quitter ses équipiers. L'optimisme n'est pas de mise : comme le rapporte Owynn Palmer-Atkin, suiveur de Leicester pour la BBC, Youri Tielemans a été aperçu quittant le King Power Stadium appuyé sur des béquilles. Il pourrait souffrir d'une entorse, dont la sévérité déterminera si oui ou non, Tielemans sera disponible pour les premiers matchs de l'ère Tedesco en sélection nationale.

Palmer-Atkin laisse cependant un peu de place pour l'espoir : "C'est la procédure standard pour un joueur de se reposer sur des béquilles avant de connaître la gravité de la blessure (les physios recommandent de ne pas mettre de poids sur le pied avant le scanner). Mais cela avait l'air vilain", reconnaît-il.

Youri Tielemans left King Power Stadium on crutches tonight with his foot in a boot.



It’s pretty standard for a player to have that without knowing the extent of the injury (physios recommend just to take the weight of it before a scan).



But it did look nasty. #LCFC 🦊