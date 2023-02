Trois points derrière Zulte Waregem, six derrière Eupen... Il reste sept matches à jouer... Le KV Ostende doit gagner au moins deux fois pour se sauver. Les supporters ont déjà jeté l'éponge.

Après le changement d'entraîneur, Ostende a obtenu 6 points sur 36. Ce sont évidemment des chiffres dignes d'une formation qui va descendre. Les propriétaires américains de l'équipe côtière pensaient qu'il y avait suffisamment de qualité dans l'équipe pour s'en sortir, mais tous les observateurs savaient que ce n'était pas le cas.

Pendant le mercato d'hiver, ils ont également à peine renforcé l'équipe et des rumeurs de problèmes financiers ont fait surface. La conclusion : Pacific Media Group (PMG) a laissé tomber Ostende. Après tout, ce n'est pas la faute de Dominik Thalhammer s'il n'a pratiquement aucune option offensive, tout comme ce n'était pas la faute d'Yves Vanderhaeghe.

Mettez Pep Guardiola à Ostende et il n'aurait pas non plus pu en faire un cheval de course. Aujourd'hui, la situation est désespérée. Ostende doit encore jouer contre le Club de Bruges, La Gantoise, le Standard et Westerlo. Toutes des équipes qui visent les Playoffs 1. Ils ont déjà du mal à ne pas perdre, qui pense qu'ils obtiendront des victoires avec ce programme ?