Steven Defour très ému après la qualification du KV Malines

L'entraîneur du KV Malines a savouré cette qualification malinoise pour la finale de la Croky Cup. Steven Defour avait une pensée pour son père, décédé en 2018.

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur du KV Malines a dû essuyer quelques larmes d'émotion, lui qui vivait son premier grand moment en tant qu'entraîneur. "C'est un mélange d'émotions. C'est déjà beau d'avoir accompli ça dans ma jeune carrière d'entraîneur. Mais j'aurais aimé qu'une personne soit là pour le voir", déclare Steven Defour, faisant référence à son père, décédé en 2018. "Il n'est plus là, et ça me revient en tête".

Defour est également ému de pousser "son" Malines vers les sommets. "J'ai grandi ici et je donnerais tout pour ce club. C'est une saison difficile, mais notre campagne en Coupe est réussie. Nous n'aurons rien à perdre en finale, même si une finale ne se joue pas, elle se gagne. Nous n'irons pas à Bruxelles pour perdre". La demi-finale retour, Malines ne l'a pas vraiment jouée non plus : "Il y avait beaucoup de nervosité, et notre performance n'était pas bonne. Même à 11 contre 10, nous étions parfois en difficulté. Mais la mentalité était là jusqu'au bout, et personne ne se rappellera de comment nous nous sommes qualifiés !".