OHL n'a plus droit à l'erreur : "Nous avons perdu trop de points"

Pour encore croire au top 8, OHL n'a qu'une seule option ce week-end (samedi) face à Zulte Waregem : gagner.

Malgré la très mauvaise période que traverse Zulte Waregem, le prochain adversaire d'OHL, le coach louvaniste Marc Brys s'attend à un duel de tous les instants. "Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, donc gagner ne sera pas facile", a déclaré Brys en conférence de presse, dans des propos relayés dans le site du club. "Nous devons commencer le match avec le bon état d'esprit et lever les doutes, car ils nuisent à nos résultats."

12e du championnat avec 4 points de retard sur le top 8, OHL a tout intérêt à retrouver la victoire. "Nous continuons à jouer pour gagner. Les garçons travaillent dur et ont soif de victoire. C'est un cliché, mais on prend match par match. Seul le match de ce samedi compte désormais. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de points", a continué Brys.