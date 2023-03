📷 STVV réagit à l'acte de vandalisme perpétré par certains supporters de Genk

Le derby limbourgeois a déjà fait beaucoup de bruit ces dernières saisons, avec des affrontements entre supporters des deux camps.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des supporters du Racing Genk ont tagué un des murs du stade Daio Wasabi Stayen.

Ils y ont écrit à la peinture bleue "3600" (le code postal de Genk), et "KRCG 1 club in Limbourg" (KRCG 1 club dans le Limbourg).

STVV a réagi à cet acte de vandalisme avec un communiqué : "Nous sommes fans des fresques murales, mais celles de nos joueurs sont bien plus belles. Merci au service d'entretien et à la police d'avoir agi rapidement. Une saine rivalité appartient à un derby, le vandalisme non. Faisons en sorte que ce soit une fête populaire dimanche."