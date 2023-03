Nicolas Raskin, les Diables dans un coin de la tête : "J'avais besoin de quitter la Belgique"

Le jeune milieu de terrain a décidé de quitter le Standard cet hiver. Direction les Glasgow Rangers, qu'il a rejoint avec comme objectif d'un jour porter la vareuse de l'équipe nationale.

Nicolas Raskin fera-t-il prochainement partie de la liste de Domenico Tedesco ? Le jeune homme de 22 ans veut en tout cas mettre toutes les chances de son côté.

"(Les Diables Rouges,) c'est le rêve ultime pour un jeune belge. Je pense que j'avais besoin de quitter la Belgique pour montrer que je pouvais jouer à mon niveau dans d'autres championnats et en Europe, surtout. C'est quelque chose que j'aimerais connaître beaucoup plus, et plus régulièrement', a déclaré Raskin dans une interview accordée à Eleven.

Raskin a d'ailleurs rejoint les Glasgow Rangers pour franchir le palier de la sélection nationale. "Le club a suffisamment de renommée pour me permettre d'y arriver. Après, il y a beaucoup de bons joueurs en Belgique. Surtout au milieu. Il va falloir que je preste partout, à chaque fois que je vais jouer, pour avoir une chance d'y arriver un jour."