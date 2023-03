Quel visage pour Anderlecht face à Villarreal ? Brian Riemer évoque son dilemme !

Anderlecht reçoit Villarreal ce jeudi, et ce n'est peut-être même pas le match le plus important de la semaine pour les Mauves. Brian Riemer alignera-t-il son meilleur onze face au Sous-Marin Jaune ?

Jouer l'Europe à fond...ou privilégier le top 8 ? Si le RSC Anderlecht n'avait pas perdu tant de points en route, jamais Brian Riemer n'aurait eu à faire face à un tel dilemme, et il n'aurait pas à choisir entre un choc contre Villarreal et un autre...face au Cercle de Bruges. Mais les choses sont ce qu'elles sont : en cas de mauvais résultat dimanche, la saison du Sporting peut se terminer plus tôt que prévu.

Brian Riemer a dû s'exprimer sur le sujet dès l'entame de la conférence de presse ce mercredi. Mais comme à son habitude, il a répondu avec le sourire et optimisme. "Toute équipe qui joue l'Europe doit gérer le calendrier intelligemment. Mais vous ne m'entendrez jamais dire qu'un match est plus important qu'un autre", assure le Danois. "Le match à venir, en l'occurrence celui contre Villarreal, est toujours le plus important".

Deux équipes différents contre Villarreal et le Cercle

Cela ne signifie pas que Riemer sera naïf. "Nous devons prendre beaucoup de choses en considération, y compris la condition physique", concède-t-il. "Mais Villarreal et le Cercle sont deux adversaires très différents. Mon équipe n'aurait donc de toute façon pas été la même. Demain, j'alignerai l'équipe que j'estime être la meilleure pour affronter Villarreal".

Il n'y a aucun joueur que j'aurais peur d'aligner contre Villarreal

Reste donc à voir qui devra rester de côté pour le plus gros match de la saison en termes de prestige. "Heureusement, je suis le coach, je décide sans devoir me préoccuper des préférences personnes des uns et des autres (rires). De toute façon, je n'ai que des bons joueurs", pointe l'entraîneur du RSCA, avant d'ajouter : "Le meilleure exemple, c'est l'absence de Zeno Debast au retour contre Ludogorets. Killian Sardella, Moussa N'diaye et Kristian Arnstad ont dû la compenser. Et ils ont joué un match incroyable. Je peux leur faire confiance. Il n'y a aucun joueur que j'aurais peur de mettre sur le terrain demain".