Wouter Vandenhaute travaillait sur la sortie de Fredberg depuis un certain temps : le changement de cap d'Anderlecht n'a pas commencé hier

Nouvelle révolution de palais à Anderlecht avec l'éviction de Jesper Fredberg et l'arrivée d'Olivier Renard. Comme beaucoup, Marc Degryse a constaté l'influence retrouvée de Wouter Vandenhaute.

Jesper Fredberg n'était plus derrière les décisions importantes ces derniers mois. "Dans un premier temps, Wouter Vandenhaute a réduit le pouvoir de Fredberg en écartant son entraîneur Brian Riemer, mais on a également vu que lors de l'arrivée de David Hubert, Fredberg n'avait plus de relation directe avec l'entraîneur. Au sens propre : il n'y avait plus de liaison radio avec le banc" a relevé Marc Degryse pour Het Laatste Nieuws.

Vandenhaute a indiqué qu'il voulait changer la structure du club et Fredberg a également senti qu'il n'avait plus sa place en tant que directeur sportif : "Il a certainement dû sentir qu'il était un peu mis de côté. Et je crois que son départ s'est fait d'un commun accord. Fredberg voyait venir l'orage".

Pas le droit à l'erreur en janvier

Avec Olivier Renard, Anderlecht a immédiatement assuré la transition. Même si l'ancien gardien aura moins de tâches et de responsabilités : "Je trouve bien que Vandenhaute ait immédiatement trouvé une alternative avec Olivier Renard. Il ne laisse pas Anderlecht sombrer dans le vide".

"Celui qui peut maintenir son club cinq ans dans la MLS américaine a forcément des compétences. Renard devra redresser dès janvier ce qui ne va pas aujourd'hui ; il devra arriver avec des renforts. Le choix de Renard comporte tout de même un risque" poursuit Degryse.

Son nom a été mentionné par Dejan Veljkovic dans l'opération "Mains Propres", de quoi pousser le Sporting à inclure une clause en cas d'inculpation. "Son prétendu rôle dans les Mains Propres - je ne veux pas m'exprimer là-dessus - et son passé au Standard font qu'il ne démarre pas d'une page blanche aux yeux des supporters. Renard ne pourra faire taire tout cela qu'avec un bon mercato en janvier" conclut Marc Degryse. Le chantier est donc déjà conséquent.