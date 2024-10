Jesper Fredberg fait ses adieux à Anderlecht via les réseaux sociaux

4205

Jesper Fredberg n'est plus le CEO Sports d'Anderlecht. Le Danois a remercié à nouveau tous les supporters et le club via les médias sociaux.

Mercredi, la nouvelle est tombée : Jesper Fredberg n'est plus le CEO Sports d'Anderlecht. Olivier Renard a déjà été nommé comme son successeur, ou plutôt comme directeur sportif au sens désormais strict du terme. Dans un message sur les réseaux sociaux, Jesper Fredberg tient à remercier une fois de plus tous les supporters du RSCA. "Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. C'était un honneur de jouer un petit rôle dans l'histoire et le voyage de ce magnifique club", commence-t-il. "Vos supporters ont montré ce que le RSCA peut devenir, et la manière dont vous nous avez soutenus dans les bons et mauvais moments est quelque chose pour lequel je ne peux qu'être reconnaissant", s'adresse-t-il aux fans. "Je n'ai pas toujours obtenu des résultats parfaits, mais je regarde toujours avec fierté les deux dernières années, avec une qualification en quarts de finale de la Conference League, une lutte pour le championnat la saison dernière et une invincibilité en Europa League", poursuit-il. "Créer un environnement de travail agréable et motivant avec des collègues intéressants. Jouer à domicile devant un stade plein était quelque chose que j'ai toujours attendu avec impatience. Merci pour votre soutien au club, sans vous cela n'aurait pas été pareil. Vous avez perdu un dirigeant, mais vous avez gagné un supporter", conclut Fredberg.