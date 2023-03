Le conseil d'un entraîneur légendaire pour sauver Zulte Waregem de la relégation

Le Sénégalais va devoir batailler jusqu'au bout pour espérer maintenir Zulte Waregem en Pro League à l'issue de la saison.

17e du championnat avec trois points de retard sur le premier non-relégable (Courtrai) à 6 journées de la fin, Zulte Waregem peut encore croire au maintien.

L'Essevee et son coach Mbaye Leye auront besoin de beaucoup de choses, dont les conseils de son ancien entraîneur légendaire, Franky Dury.

"J'ai remarqué beaucoup de colère chez tout le monde après l'exclusion injuste de Ciranni en coupe (contre Malines, ndlr), mais j'aimerais que cette colère se reflète aussi sur le terrain, en championnat", a déclaré Dury dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

Dury s'est ensuite adressé au coach, Mbaye Leye, qui avait regretté les nombreuses erreurs individuelles commises à OHL (4-2). "Il faut jouer de manière plus réaliste et resserrer les rangs. Chaque but encaissé est la faute de quelqu'un, mais il ne faut pas tirer sur Sissako ou Sammy (Bossut). Il faut rester solidaires."