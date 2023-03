Encore mieux que Loïs Openda

Si Loïs Openda a signé un triplé avec Lens, Gift Orban a lui signé un quadruplé en 30 minutes. De quoi permettre à La Gantoise de suivre le Club de Bruges pour la course au top 4.

Après la victoire du Club de Bruges contre le Standard, La Gantoise avait une mission : prendre les trois points chez le voisin de Zulte Waregem pour rester à un point du champion en titre. Mission accomplie pour les hommes de Vanhaezebrouck.

En première période, Zulte tente clairement sa chance, mais ne trouve pas le chemin des filets. Tout le monde sait ce qu'il se passe dans ces cas-là... Les Buffalos ouvrent donc la marque par De Sart, avant que Castro Montes ne double l'avantage. C'est 0-2 à la pause.

© photonews

Après les citrons, Les coalisés reviennent dans le match avec un but de Derijck... mais pas le temps de fêter ce but, car dans la foulée Orban redonne deux buts d'avance. Et ce n'est pas terminé pour l'attaquant des Buffalos.

En effet, quelques secondes après le deuxième but local signé Vossen, Orban plante un deuxième but... puis un troisième.. et enfin un quatrième. Un quadrulé en 30 minutes pour la nouvelle arme offensive des Buffalos.

Ces derniers s'imposent sur le score de 2-6 et restent à un point du Club. Pour Zulte, tout le monde le sait, c'est toujours une place de relégable pour les hommes de Leye.