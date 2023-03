Une nouvelle fois titulaire, cet ancien Anderlechtois est décisif

Fabio Silva était titulaire ce dimanche et a fait trembler les filets. Il peut encore croire au titre.

Après la large victoire de l'Ajax plus tôt dans la journée, le PSV se devait de battre Cambuur pour tenter de rester dans le sillage des champions en titre, mais aussi de Feyenoord.

Les joueurs de Ruud Van Nistelrooy se sont imposés ce dimanche. Bagayoko, qui était titulaire, n'a pas marqué, au contraire de Fabio Silva qui a transformé un penalty en seconde période. Cambuur, dans ce match, avait pourtant ouvert le score avant l'égalisation de Xavi Simons.

La suite, c'est deux buts après la pause (El Ghazi et Van Aanholt), avant la réduction du score (3-2). Fabio Silva entre en piste, avant le dernier but local signé El Ghazi (5-2). Le PSV est à trois points de Feyenoord et de l'Ajax.