Anderlecht, "une équipe dominante et joueuse" que Villarreal attend de pied ferme

Quelle approche aura Villarreal ce jeudi soir ? Le Sous-Marin Jaune sait qu'un trophée est envisageable en Conference League, et devrait donc être conquérant.

La Conference League a beau être la "cadette" des compétitions européennes, tant en âge qu'en ordre d'importance, un trophée reste un trophée. Et après avoir gagné l'Europa League il y a 2 ans, Villarreal se verrait bien y adjoindre la petite soeur.

"Nous restons sur deux bonnes saisons européennes. Et nous savons aussi que c'est notre dernière chance de trophée cette saison", concède Alex Baena en conférence de presse à la veille de Villarreal-Anderlecht. "Mais la route reste longue et l'Europe est difficile. Qualifions-nous ce soir, puis nous verrons".

Un Anderlecht joueur

Pour ce faire, le plan des Espagnols sera clair : prendre le jeu à leur compte. "Nous allons jouer comme nous savons le faire. Pas question d'attendre dans notre moitié de terrain. Jouer au football, créer des occasions, c'est le plan de tous les matchs, et donc le plan ce jeudi", déclare calmement Quique Setien.

Face à un Anderlecht qui croira en ses chances, Villarreal veut donc respecter l'adversaire. "C'est une équipe avec du répondant. En championnat, ils pratiquent un football dominant, et on s'attend à ce qu'ils tentent de faire pareil ici", répond Baena. "Nous devrons être à fond dès la première minute et éviter les erreurs idiotes qui pourraient être fatales".