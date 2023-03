"Il est trop bon pour nous" : Courtai s'apprête à toucher le jackpot pour l'un de ses joyaux

Depuis l'arrivée de Bernd Storck, Courtrai se redresse bien dans la lutte pour le maintien. Le retour de blessure d'Abdelkhar Kadri n'y est pas non plus étranger.

Arrivé il y a un an et demi en provenance du Paradou, Abdelkahar Kadri n'en finit plus d'impressionner en Pro League avec Courtrai. Longtemps blessé au genou, le milieu algérien a fait son retour dans l'équipe après la Coupe du Monde, inscrivant trois buts et délivrant un assist.

Pour son capitaine Kristof D'Haene, Courtrai doit profiter de sa finesse technique tant qu'il est encore au club mais ne doit pas se faire d'illusions : "C'est un joueur fantastique. Il est probablement déjà trop bon pour être encore avec nous, mais nous sommes heureux qu'il soit encore là. Dans une équipe qui a plus le ballon que nous, ses qualités seront encore plus mises en valeur. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il confirme d'abord avec une équipe de premier plan en Belgique. S'il excelle là-bas aussi, je ne sais pas où il finira" déclare-t-il au Krant Van West-Vlaanderen. Ce futur transfert s'annonce déjà comme une toute belle opération car Kadri est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec les Kerels. Et dire qu'il n'a coûté que 500 000 euros...