Un Buffalo dans l'histoire

Gift Orban se fait un nom, non seulement en Belgique, mais aussi sur la scène européenne depuis mercredi soir. L'attaquant de La Gantoise a réussi le triplé le plus rapide de l'histoire de l'Europa League contre Basaksehir.

"C'était une belle soirée", a déclaré Orban après son triplé. "Après ce long voyage, nous devions gagner. Cette victoire est très importante pour nous, et pour moi en particulier.

"Mes buts ? Je suis un attaquant, mon rôle est de marquer dans toutes les positions, d'être décisif. Je suis fait pour ça et j'essaierai toujours de le faire", a déclaré le joueur de 20 ans dans Het Nieuwsblad. "Après le premier but, nous avons continué à pousser et j'ai pu être à la bonne place. Mon plus beau but ? Le deuxième.

Orban poursuit en disant qu'il a vraiment eu l'impression que Gand a joué avec ses qualités. Il a été témoin d'un sentiment de calme et de sérénité sur le terrain. Quoi qu'il en soit, Orban est très motivé pour aller encore plus loin dans la compétition. "Tout le monde est motivé par cette campagne européenne, même si nous sommes fatigués. Mais le football, c'est aussi dans la tête. Nous sommes maintenant en quarts de finale, mais l'objectif est d'aller encore plus loin."