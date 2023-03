Pologne : Quelques surprises dans la première liste de Fernando Santos

C'est un nouveau départ pour le technicien lusitanien de 68 ans. Après huit ans à la tête du Portugal, il est désormais le nouveau sélectionneur de la Pologne.

Fernando Santos a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur de la Pologne, en vue des éliminatoires de l’Euro 2024. Les Polonais débuteront leur campagne de qualifications par un déplacement en République Tchèque le 24 mars puis enchaineront avec la réception de l’Albanie trois jours plus tard.

Le technicien lusitanien de 68 ans a convoqué la plupart des cadres de la sélection polonaise. On retrouve ainsi Robert Lewandowski (FC Barcelone), Piotr Zielinski (SS Naples) et Wojciech Szczęsny (Juventus Turin). En revanche, Kamil Glik (Benevento) et Grzegorz Krychowiak (Al Shabab) n’ont pas été retenus. Santos a fait appel à quelques jeunes joueurs pour préparer l’éclosion d’une nouvelle génération.