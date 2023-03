Anderlecht : Peter Verbeke se recase...chez l'ancien employeur de Jesper Fredberg

Remercié par Anderlecht suite à la prise de pouvoir de Jesper Fredberg à la fin 2022, Peter Verbeke va désormais travailler pour Double Pass, une entreprise belge collaborant avec les fédérations, les championnats et les clubs à dénicher les jeunes talents.

Verbeke travaillera "dans le cadre de partenariats en Norvège, Hongrie, Turquie et Italie", renseigne le communiqué.

Particularité : Jesper Fredberg a lui aussi travaillé pour Double Pass,tout comme un certain Ariel Jacobs.

Peter Verbeke new @doublepass!



We are delighted to welcome Peter Verbeke as our new independent Football Strategy Expert.



He will engage with Double Pass on a Project basis, starting with ongoing Partnerships in Norway, Hungary, Turkey, and Italy.



Welcome to the team, Peter! pic.twitter.com/ywsJDtxISe