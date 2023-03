Direction l'Angleterre pour Julian Nagelsmann?

Remercié par le Bayern, Julian Nagelsmann pourrait rebondir en Premier League. Tottenham en fait en tout cas une piste privilégiée pour succéder à Antonio Conte.

Arrivé au Bayern en juillet 2021, Julian Nagelsmann ne sera resté qu'un an et demi sur le banc du Rekordmeister. Vendredi, le club allemand a annoncé son départ et a nommé dans la foulée Thomas Tuchel pour lui succéder.

Mais l'ancien coach d'Hoffenheim et de Leipzig a toujours la cote en Europe et il pourrait rapidement rebondir. Au lendemain de son éviction, Sky Sports évoque d'ailleurs déjà l'intérêt de Tottenham.

Le contrat d'Antonio Conte arrive à expiration chez les Spurs et Julian Nagelsmann est la première piste du club londonien pour le remplacer à l'issue de la saison, selon le média anglais.