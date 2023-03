Deschamps remercie son gardien : "Cela vaut un but !"

L'Equipe de France s'est imposée 0-1 ce lundi soir face à l'Irlande.

Pour garder son invincibilité vieille de plus de 40 ans face aux Irlandais, l'Equipe de France a pu compter sur deux euros inattendus : Benjamin Pavard, pour son but sensationnel en début de seconde mi-temps, et Mike Maignan, auteur d'un arrêt époustouflant en toute fin de rencontre.

Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, jubilait en conférence de presse d'après-match. "Cet arrêt vaut un but (...) C'est un arrêt exceptionnel. Mais je ne suis pas surpris. Je sais ce qu'il est capable de faire. Hugo (Lloris) était aussi capable de tels arrêts dans son genre. Mike possède toutes les qualités, l'envergue et le mental. C'est un leader. Il y avait déjà le penalty arrêté contre les Pays-Bas. Mais cet arrêt vaut encore plus cher. Je n'avais pas de doutes et d'incertitudes pour la succession. Quand Mike est en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau."

La relève est assurée chez les Bleus, après le départ à la retraite d'Hugo Lloris.