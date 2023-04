Craig Bellamy est sans le sou : "Je vis dans le couloir de la mort depuis cinq ou six ans"

Craig Bellamy a quitté Anderlecht parce qu'il a sombré dans la dépression. Une bête noire qui a déjà fait surface. Mais le Gallois a aussi a perdu tout ce qu'il a gagné au cours de sa carrière.

Non pas en jouant, en buvant ou en commettant d'autres méfaits, mais en faisant confiance aux mauvaises personnes. Craig Bellamy est sans le sou et poursuivi par les autorités fiscales anglaises. L'homme a un très grand cœur et a investi beaucoup d'argent dans de bonnes causes, estimant que ses fiduciaires avaient bien placé son argent.

Il a financé l'éducation d'un garçon des favelas. Il a offert des funérailles à des étrangers à Cardiff. Il a créé une école en Sierra Leone... Pendant ce temps, ses conseillers l'ont trompé et induit en erreur. Il doit actuellement à l'État britannique quelque 1,4 million de livres sterling.

Il ne peut même plus obtenir de prêt hypothécaire

Vincent Kompany lui a lancé une bouée de sauvetage. Il vit dans un modeste appartement payé par Burnley. Il a également été officiellement déclaré en faillite. "Je vis dans le couloir de la mort depuis cinq ou six ans", a déclaré Bellamy au Daily Mail. "J'attends que quelqu'un me mette dehors. J'attends que la porte de la cellule s'ouvre et que quelqu'un dise : "Aujourd'hui, c'est le jour". C'est comme le sentiment de n'avoir rien à attendre. Tout l'argent que j'ai gagné et je ne peux toujours pas obtenir un prêt hypothécaire. Financièrement, je n'ai pas d'avenir. C'est douloureux. Je ne peux rien posséder. Tout a disparu."

"Ma vie est en suspens. Je ne suis pas un fraudeur fiscal, mais j'ai été très naïf et le HMRC me poursuit depuis un certain temps pour des impôts impayés. Tout ce que j'avais m'a été enlevé. Lorsque vous vous faites conseiller par les mauvaises personnes. J'en suis arrivé à un point où la faillite est un soulagement. Cela signifie que je peux à nouveau vivre."