Vertonghen, patron d'Anderlecht, patron des Diables : "Quelle chance pour Zeno !"

Jan Vertonghen a retrouvé toute sa superbe avec le RSCA, et a emmené cette forme avec lui en sélection. Brian Riemer est épaté par son capitaine.

Jan Vertonghen aurait pu faire partie de la vague de retraités ayant suivi la Coupe du Monde 2022, mais le défenseur du RSCA a préféré s'accrocher...et a bien fait. Sous Domenico Tedesco, il a été titularisé à deux reprises et semble très affûté.

"Il m'a vraiment impressionné. Que ce soit avec Anderlecht ou avec la Belgique, avec un tel joueur dans votre groupe est un bonheur", sourit Brian Riemer. "Il brille et fait briller les autres. Je ne veux rien enlever au mérite de Zeno Debast, mais quelle chance c'est pour lui d'avoir un tel joueur à ses côtés pour progresser".

Vertonghen et Riemer parlent...vélo

Pour Riemer, c'est sûr : son défenseur est encore là pour longtemps. "On ne dirait pas qu'il a 35 ans, pas vrai ? (sourire). J'espère qu'on l'aura encore quelques années parmi nous".

Ce dimanche, dans un tout autre registre, les joueurs auront peut-être un regard sur...le Tour de Flandre (Ronde van Vlaanderen), et Brian Riemer aussi. "Oui, nous parlons cyclisme avec Jan. Au Danemark, c'est quelque chose aussi ! Je suis team Vingegaard, et bien sûr, mes joueurs ne sont pas d'accord (rires). Bien sûr qu'ils peuvent suivre le cyclisme dans le bus ou le vestiaire s'ils veulent. C'est important qu'ils aient une vie normale, tant qu'ils prestent sur le terrain et sont concentrés".