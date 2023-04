À Anderlecht, Westerlo jouera très gros : de révélation de la saison à victime de Charleroi ?

On les croyait promis au top 8, voire candidats au top 4 en poussant le bouchon. Mais Westerlo peut perdre très gros dans les semaines à venir, à commencer par dimanche à Anderlecht.

La lutte pour le top 8 risque fort de faire rage jusqu'à la toute dernière journée...mais on ne pensait pas que Westerlo serait l'une des équipes inquiétées. Et ce n'est seulement le 6/12 lors des 4 dernières journées qui pose problème, mais bien face à qui Westerlo a perdu ces 6 points, à savoir contre des concurrents directs, le Standard...et Charleroi.

Quand l'annonce surréaliste concernant Charleroi-Malines est tombée, beaucoup pensaient que le RSC Anderlecht en ferait les frais - et pour cause, les Mauves sont encore en ce moment 8es au classement. Une victoire des Zèbres dans ce qui est désormais un match en retard (en attendant le verdict du CBAS) et c'est Anderlecht, aujourd'hui, qui sauterait.

Westerlo sur une mauvaise dynamique ?

Mais dimanche prochain, Anderlecht reçoit le KVC Westerlo...et pourrait bien réussir un sacré pari. Quand Brian Riemer disait que les Mauves visaient la 7e place, il avait pointé le Standard en ligne de mire ; les Rouches, entre temps, sont 5es avec 49 unités. Mais Westerlo n'a que 3 points d'avance...et en cas de défaite, passera derrière à la différence de buts.

Restant sur 3 victoires d'affilée, Anderlecht est sur une meilleure dynamique que son futur adversaire. Les promus (rappelons-le...) ont également, et de loin, la défense la plus perméable du top 10 (11 de plus que le Cercle et le Standard!). Un défaut qui peut être fatal dans la dernière ligne droite car une semaine après le Lotto Park, Westerlo recevra le Club de Bruges.

Ne pas se qualifier pour le top 8 serait, dans la saison d'un promu "normal", à peine vu comme une déception. Mais les propriétaires de Westerlo ont de l'ambition et s'en sont donnés les moyens. Pour le spectateur neutre, le football-spectacle des Campinois a également de sacrés attraits. Mais pour que le Kuipje soit encore en fête après avril, il faudra peut-être s'en remettre...au CBAS.