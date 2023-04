Jean Butez dispute-t-il sa dernière saison à l'Antwerp ?

Jean Butez est l'un des artisans de la belle saison de l'Antwerp. Le portier français pourrait bien passer un cap la saison prochaine.

Avec 17 clean-sheets cette saison, Jean Butez (27 ans) est l'un des piliers de l'Antwerp. Le Great Old est en course pour surprendre tout le monde dans la dernière ligne droite et veut aller chercher au moins un titre, Coupe...ou championnat.

Et si Butez est lié à l'Antwerp jusqu'en 2026, cela n'empêche qu'un départ l'été prochain n'est pas à exclure. Selon Het Laatste Nieuws, au moins un club se serait renseigné concernant le Français : l'AS Monaco.

Formé au LOSC, révélé à Mouscron, Butez va-t-il revenir en France par la grande porte ? Il ne serait pas nécessairement pressé de partir. Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d'euros par Transfermarkt...