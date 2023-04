🎥 Memo Ochoa (ex-Standard) joue un mauvais tour à l'Inter et Romelu Lukaku

L'Inter se déplaçait à Salerno en ouverture de la 29e journée de Serie A.

En visite à la Salernitana, Romelu Lukaku (titulaire) et les siens ont une fois de plus laisser filer la victoire. L'Inter restait en effet sur 5 rencontres sans victoire (toutes compétitions confondues) avant cette rencontre.

Les Nerazzurri ouvraient pourtant rapidement le score grâce à Gosens (6e) sur un service du Diable Rouge, qui trouvait ensuite la barre.

La partie était maitrisée par les hommes de Simone Inzaghi, qui ne parvenaient toutefois pas à récidiver. La faute, en grande partie, à un Memo Ochoa (ex-Standard) très inspiré qui multipliait les interventions.

QUELLE PARADE UNE NOUVELLE FOIS DE MEMO OCHOA !



pic.twitter.com/8glX7FOoqU — Fútbol mexicano FR (@ligamx_fr) April 7, 2023

L'Inter a finalement payé son manque d'efficacité et s'est laissé surprendre en fin de match par un ancien de la maison. Antonio Candreva (90e) égalisait et offrait un point précieux aux siens dans la course au maintien.

Les Nerazzurri continuent à patauger et doivent désormais se tourner vers Benfica en Ligue des Champions.