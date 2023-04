🎥 Nicolas Frutos évoque les ambitions de la RAAL et répond à la rumeur Anderlecht

En début de semaine, le RAAL avait annoncé l'arrivée de l'Argentin au poste de directeur technique. 

Nicolas Frutos est surtout connu chez nous pour son passage à Anderlecht, où l'ancien buteur a également lancé sa carrière d'entraîneur.

Dans un entretien accordé à Eleven Sports, l'Argentin a mis les choses au clair en ce qui concerne un éventuel retour sur le banc du Sporting. Approché par d'autres clubs, ce dernier a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait eu des contacts avec Anderlecht.

Pour le reste, l'ancien adjoint d'Hernan Losada à DC United (MLS) a également évoqué son retour en Belgique et ce nouveau rôle chez les Loups : "Le terrain me manque toujours et m'attire énormément mais j'ai aussi ce rôle, j'aime le fait de mettre en place quelque chose en étant tourné vers l'avenir."

Le club actuellement en course pour la promotion, a une vision claire pour l'avenir : "Le club a été crée il y a six, sept ans et on parle d'être en D1A d'ici 2027. Il y a toujours des délais qui peuvent être de deux ans plus tôt ou plus tard, c'est pas grave car le plus important ce sont les bases mises en place depuis des années. Aujourd'hui on a un club stable en D1 Amateur (Nationale 1, ndlr), compétitif qui joue un beau football. Nous ferons la même chose si nous avons la possibilité de monter en D1B et en première division."

