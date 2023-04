Mark van Bommel revient sur la tentative de carjacking dont il a été victime : "Je suis vigilant depuis le projet d'enlèvement de Mourinho"

Fin octobre de l'année dernière, l'entraîneur anversois a été menacé par un homme armé alors qu'il rentrait chez lui. Dans le podcast néerlandais Cor Potcast, il a raconté toute l'histoire.

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2022, Mark van Bommel a vécu une grosse mésaventure alors qu'il rejoignait son domicile à Entrepotplaats à Anvers. Dans le garage souterrain de son immeuble, un homme muni d'une arme à feu et d'une torche l'attendait. Par réflexe, le coach de l'Antwerp a enclenché la marche arrière et est sorti du parking. Dans la rue, il est entré en collision avec une voiture en stationnement, ce qui a déclenché une alarme. L'ancien milieu de terrain a ensuite commencé à crier à l'aide, ce qui a poussé l'auteur du délit à s'enfuir à pied. La police judiciaire a trouvé un traceur sous la Porsche Panamera du Batave. Cela a ensuite conduit les enquêteurs au numéro de téléphone portable d'un Somalien de 25 ans résidant au centre d'asile de Kapel. Il a été arrêté début novembre.

"Alors que je venais d'emménager dans mon nouvel appartement, j'ai failli me faire agresser", raconte Van Bommel à Cor Potcast. "Depuis, je suis retourné à l'hôtel. Sur le parking, il y avait quelqu'un avec une arme, et ce qu'il voulait n'est toujours pas clair. Il est détenu depuis plus longtemps, c'est donc sérieux. La voiture allait si vite que je ne me suis même pas rendu compte que je roulais en marche arrière. J'ai pris un virage et le voleur a surgi du côté du conducteur. C'est arrivé si vite".

Le T1 du Great Old a agi de manière appropriée. "C'est ce que j'ai appris à Milan. Le directeur de sportif m'a dit : "Mark, ne rentre jamais chez toi de la même manière". À l'époque, il y avait un projet d'enlèvement de José Mourinho, qui venait de quitter l'Inter. Depuis, j'ai toujours été vigilant. C'était un parking où il n'y a pas de caméra. J'ai toujours dit à ma femme : je n'ai pas tout à fait confiance. J'étais donc toujours sur mes gardes. Au moment où cela s'est produit, j'ai pu enclencher la marche arrière par automatisme. Cela me tracasse-t-il encore aujourd'hui ? Je fais encore plus attention maintenant. Quand je rentre à la maison, je regarde toujours à gauche et à droite", précise l'entraîneur anversois.