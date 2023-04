Plus que jamais meilleur buteur : "Chapeau, Hugo Cuypers"

Et de 18 en 23 rencontres de Pro League. Hugo Cuypers trône tout en haut du classement des buteurs, et ne devrait pas en bouger ce week-end.

Il faudrait un triplé de Vincent Janssen ce dimanche contre le Cercle de Bruges pour qu'Hugo Cuypers ne soit pas seul leader au classement des buteurs après le week-end. Le buteur gantois a pourtant été longtemps frustré par Anthony Moris, et n'était pas dans un grand soir.

"Si Cuypers, entre autres, avait mis toutes ses occasions, nous n'aurions pas eu de débat au sujet du penalty (lire ici, nda)", plaisantait Hein Vanhaezebrouck après la rencontre. "Mais même s'il a eu un match compliqué, il prend ses responsabilités sur le penalty et reste très calme".

Cuypers transforme en effet le coup de pied de réparation plein centre, sans trembler. "C'est délicat car si Moris ne bouge pas et arrête juste son tir, tout le monde dira : "Oh, mais il n'était pas dans son match, pourquoi tire-t-il le penalty ?". Mais non, il est resté cool. Chapeau, Hugo Cuypers", sourit le coach gantois.