"Un cauchemar" : un ancien coach du Standard a vécu la même situation que Dante Vanzeir

Dante Vanzeir a fait les gros titres ces dernières heures en Amérique. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est accusé d'avoir proféré une insulte raciste à l'égard d'un adversaire.

Dante Vanzeir se serait bien passé de cet épisode-là. Dimanche dernier, le Belge a provoqué l'interruption de la rencontre face aux San José Earthquakes. Il aurait proféré une injure raciste à l'encontre de Jeremy Ebobisse - sans que celle-ci ne le vise. Les New York Red Bulls et la MLS enquêteront à ce sujet. Vanzeir a présenté ses excuses officielles dans la nuit de lundi à mardi.

Les prochaines semaines risquent d'être difficiles pour le joueur des New York Red Bulls. Selon les dires de Ron Jans, ancien coach du Standard et lui aussi concerné par un événement similaire lors de son passage en MLS, le racisme est sévèrement (et heureusement, d'ailleurs) puni et très mal vu au sein du championnat américain.

"J'ai eu l'impression d'être plongé dans un cauchemar ou dans un film de Netflix. Un comité m'a interrogé. Je ne pouvais répondre que par oui ou par non. L'atmosphère était très désagréable. Je n'avais pas l'impression d'être un délinquant, et pourtant vous avez l'impression d'être un délinquant", a déclaré Jans à propos de l'enquête menée à son propos à l'époque.

"Je ne sais pas ce que Dante a dit exactement, alors il est difficile de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais j'ai chanté un mot pendant une chanson, ce que je n'aurais pas dû faire en tant que personne blanche. La société américaine est hyper-sensible à ce genre de choses et les prend très au sérieux", a continué le Néerlandais dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. "Quelle était l'intention des propos tenus ? Dans un match de football, il arrive que, sous le coup de l'émotion, on dise quelque chose de différent de ce que l'on voulait dire. Cela ne fait pas immédiatement de vous un raciste. Je suis loin de toute forme de discrimination, et le racisme en est l'une des formes les plus répandues. Si les gens sont racistes dans leurs actes, c'est terrible."

"Souvent, d'autres choses jouent un rôle en arrière-plan. Il faut s'occuper des contrats de sponsoring, les clubs ne devraient pas être impliqués dans ce genre de choses. C'est une situation très délicate", a prévenu Jans.