Nouvelle masterclass en vue pour Bart Verbruggen ? "Sans pression !"

Auteur d'une prestation époustouflante lors du match retour face à Villarreal, Bart Verbruggen, a été le grand artisan de la qualification du RSC Anderlecht en quarts de finale de la Conference League.

Ce jeudi, face à l'AZ Alkmaar, Bart Verbruggen est prêt à de nouveau défendre bec et ongles les cages du Sporting. En très grande forme, il sera soutenu par l'ensemble de ses coéquipiers, et son mentor Hendrik Van Crombrugge. "Il m'apporte beaucoup avec son approche très professionnelle. Il m'a accordé beaucoup de temps et le fait extrêmement bien", a déclaré Van Crombrugge en conférence de presse selon des propos relayés par Belga. "Je suis super content d'être ici. J'essaie d'écouter le coach et d'apprendre des autres gardiens."

En nette progression depuis qu'il a été propulsé titulaire, Verbruggen compte bien continuer à s'améliorer. "Je veux devenir un gardien complet, je ne suis jamais satisfait", a-t-il assuré.

A 20 ans, le néo-international (sélectionné) Néerlandais garde la tête sur les épaules. Il a véritablement des étoiles dans les yeux et n'attend qu'une chose : disputer ce match aller face à l'AZ Alkmaar. "Je me sens plus prêt que jamais, sans pression. Je veux savourer la rencontre et disputer le match de demain. Ce n'est pas parce qu'on a battu Villarreal que ce sera facile contre l'AZ", a-t-il néanmoins prévenu.