Deux anciens Sérésiens relancent le FC Metz dans la course à la Ligue 1

L'affiche de cette 31e journée de Ligue 2 opposait Bordeaux, deuxième, à Metz, troisième.

Alors que le leader Havrais coaché par Luka Elsner (ex-Union, Standard) file vers le titre, le dauphin et le troisième se rencontraient à Saint-Symphorien.

Le FC Metz de Laszlo Boloni n'a fait qu'une bouchée des Girondins, réduits à dix peu avant le repos.

Côté buteurs, on retrouve deux anciens de JPL avec Abdoulie Jallow (49e) et Georges Mikautadze auteur d'un doublé (52e et 72e). Le Géorgien est d'ailleurs meilleur buteur actuel de Ligue 2.

Les deux anciens Sérésiens permettent aux Messins de relancer la course à la seconde place, synonyme de montée en Ligue 1. Le FC Metz est désormais à un point derrière son adversaire du jour.