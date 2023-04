Anderlecht, Bruges, Zulte : trois échecs potentiels, un coupable similaire

Bruges peut manquer le top 4, Anderlecht le top 8, et Zulte Waregem être relégué. Trois cas différents, mais où le coupable peut être vu comme similaire...

Bruges est actuellement 5e, et devra espérer un sacré raté de La Gantoise face à un Ostende déjà relégué pour disputer les Champions Playoffs. La saison des Blauw & Zwart, malgré une phase de poules de C1 fantastique, est ratée. Pire : la seule réussite de cette saison est signée Carl Hoefkens, licencié sans autre forme de cérémonie fin 2022.

Que la direction brugeoise ait décidé de se séparer d'Hoefkens fait déjà débat, mais est surtout jugé a posteriori par le prisme d'un échec cuisant : celui de Scott Parker. On a rarement fait pire erreur de casting en D1 belge. Si Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert avaient trouvé le candidat parfait pour remplacer Hoefkens, l'histoire serait différente, mais le bilan est là : 67 jours à la tête du Club et puis s'en va. La carrière de Parker aura du mal à s'en relever, et Bruges aussi.

Felice Mazzù, le péché originel

D'une certaine manière, Anderlecht aura les mêmes regrets quelques places plus bas si le miracle ne se produit pas dimanche, et que les Mauves manquent le top 8. Car si on a rarement fait pire erreur de casting que Parker, Felice Mazzù est un candidat à ce "titre" également.

Une erreur d'autant plus douloureuse que dans le même temps, Vincent Kompany roule sur la Championship...et que Mazzù lui-même est bien placé pour voler sa place dans le top 8 à son ancienne équipe. Comme pour prouver qu'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, ce que tout le monde sentait dès l'été passé. Tout le monde sauf la direction d'Anderlecht.

Mbaye Leye avait fait son temps

Enfin, descendons quelques étages plus bas encore, jusqu'à la 16e place. Là, Zulte Waregem n'a pas à proprement parler son sort entre les mains, mais presque : une victoire contre le Cercle, à la maison, et Eupen aura besoin d'une victoire à Bruges pour ne pas descendre. La mission de sauvetage de Frederik D'Hollander est à portée.

© photonews

Mais qu'en serait-il si la direction de l'Essevee n'avait pas, pour une raison qui nous échappe, décidé d'attendre jusqu'à la 30e journée pour se séparer de Mbaye Leye ? L'ex-coach du Standard a certes réussi des "coups", qui lui permettaient de défendre sa cause. Comme ce 18 janvier, quand Zulte a été gagner à Anderlecht (2-3). La dernière victoire de l'ère Leye, avant une dramatique série. Qui sait, les Flandriens seraient peut-être déjà sauvés sans l'attentisme inexplicable de leur direction.

Trois directions, trois entraîneurs bizarrement gérés, et trois échecs potentiels. Espérons pour les clubs que des leçons en seront tirées...