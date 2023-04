Comment les Américains ont coulé Ostende : Las Vegas sur la côte

Le KV Ostende doit faire ses adieux à la première division après une décennie. Trois ans après sa reprise par le groupe américain PMG (Pacific Media Group), les choses ont mal tourné. Tout le monde l'a vu venir, sauf les nouveaux prorpiétaires.

"Cela assure l'avenir du club", avait écrit Ostende après que PMG ait apporté les fonds nécessaires, alors que le club était en grande difficulté après le départ de Marc Coucke. Les investisseurs/présidents précédents, Peter Callant et Frank Dierckens, ne disposaient pas d'un capital suffisant pour maintenir en vie un club de première division.

La première année sous la houlette de PMG a été un grand succès. Avec des joueurs bon marché qui ont été très performants. Maxime D'Arpino, Arthur Theate, Jack Hendry, Andrew Hjulsager et Fashion Sakala ont été autant de coups de pouce. Les quatre derniers ont été vendus pour environ 15 millions d'euros.

Mais cet argent n'est pas allé dans les caisses du KV Ostende. Il a été considéré comme un "retour sur investissement". Environ 3 millions d'euros ont été utilisés pour le recrutement de joueurs au cours de la saison 2021-2022, le reste étant constitué de transferts libres. Avec des joueurs comme Zach Medley, Kyle Duncan, Andrew Jung, Kenny Rocha Santos ou encore Osaze Uroghide, le KVO a évité de justesse la relégation. C'était un miracle en soi.

L'été dernier, aucune dépense. La devise était la suivante : "Ça a marché la saison dernière, ça marchera aussi durant ce nouvel exercice". C'est comme aller à Las Vegas et mettre tout son argent sur une couleur à la roulette. Cinquante pour cent de chances. Surtout quand votre joueur le plus important, Maxime D'Arpino, est out pour une longue période et qu'aucun joueur n'est recruté pour le remplacer.

PMG aborde un club de football comme une entreprise ordinaire. Et c'est devenu le 'Far West' à Ostende. Une plainte en plus ou en moins ? Pas de souci : une batterie d'avocats est là pour régler le problème. Mais ce n'est pas avec des avocats que l'on gagne des matches de football.

Ganaye a également brillé par son absence la semaine dernière

Les histoires qui sortent d'Ostende peuvent être qualifiées d'hallucinantes. L'exemple le plus récent ? Dominik Thalhammer était sous le feu des critiques la semaine dernière après qu'une partie de son noyau dur ait voulu se mutiner. Où était l'administrateur délégué Gauthier Ganaye ? Chez lui car il est malade pendant dix jours. Même grippé, il devait venir soutenir son entraîneur. Ganaye n'était pas non plus présent lors du dernier match à domicile, où les supporters l'ont fortement critiqué. Ce fut une frustration tout au long de la saison. Le directeur général n'a guère été vu au club puisqu'il est également président de Nancy, club français qui fait partie du même groupe.

Et maintenant ? La direction du club de Flandre occidentale ne sait plus où elle en est. Ni le personnel commercial, ni le personnel sportif. Qu'en est-il des sponsors, des abonnements, des activités commerciales pour la saison prochaine ?

Qu'en est-il de la licence ? On nous dit que tout ira bien. Mais au-delà ? Il n'y aura pas non plus d'investissements supplémentaires maintenant. Et la vingtaine de joueurs encore sous contrat ? Seule une reprise par un investisseur fortuné et bien intentionné pourra éventuellement ramener le KVO en D1A. Car non, les choses ne vont pas s'arranger avec ces Américains. Ceux-là préfèrent jouer plutôt qu'investir.