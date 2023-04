Un ancien Mauve fait son choix : "Que signifie un "top 8" pour Anderlecht par rapport à une demi-finale européenne ?"

Bertrand Crasson voit le Sporting d'Anderlecht vivre une saison difficile, lui qui compte 6 titres de champion de Belgique avec les Mauves. Mais une demi-finale européenne ? Cela effacerait les mauvais moments, estime-t-il.

Bertrand Crasson n'a pas goûté le fait qu'après le 2-0 contre l'AZ, certains se croient déjà arrivés en demi-finale. "J'ai eu la sensation qu'on célébrait un peu trop cette victoire comme si la qualification était en poche. Pas tant du côté des joueurs, même si certains parlent déjà de gagner la Conference League...mais plutôt côté presse, où ça parle d'un pied en demi-finale", explique l'ancien latéral anderlechtois, 6 fois champion avec les Mauves, pour Walfoot.

"On connaît les Hollandais et leur égo mais le fait est qu'eux, ils ont plutôt démoli Anderlecht ET l'AZ pour le jeu proposé". Il faut donc s'attendre à autre chose à Alkmaar. "Je crois que cette fois, l'AZ aura la pression et à coeur de tout donner. Ce n'est pas fait pour Anderlecht et je pense qu'il faut le garder en tête".

Une défaite salutaire à Genk ?

Il faudra surtout faire mieux que sur la pelouse de Genk. "Perdre à Genk, passons. Mais du 2-1 au 4-1, il y a vraiment eu un gros manque de concentration", regrette Crasson. "Tu laisses des boulevards qu'il ne faudra pas laisser ce jeudi. On sait que c'est une équipe jeune, irrégulière. Certains performent aussi différemment selon qu'ils sont en Europe ou en championnat...".

Cela dit, Crasson reste optimiste au vu du score à l'aller. "Peu importe la manière, c'est 2-0, et c'est très positif avant ce match retour. Car ça va forcer l'AZ à ouvrir le jeu, et on a vu que ça convenait au Sporting", pointe l'ex-Diable Rouge. "Je crois que ça devrait le faire...mais il faudra être sérieux".

Et en cas de qualification, difficile de faire la fine bouche au vu de la situation du RSCA. "Pour moi, et même si Anderlecht ne peut évidemment pas se contenter de ce qui se passe en championnat...une demi-finale européenne, cela ferait de cette saison une réussite", estime Bertrand Crasson.

"Car il ne faut pas non plus se leurrer : le meilleur joueur d'Anderlecht...c'est Bart Verbruggen, qui est dans une forme éblouissante. Sans lui, tu n'es pas là en Europe, et tu ne parles plus du top 8. Un top 8 qui n'a au final du sens que parce que notre format est très particulier, mais sans cela, qu'est-ce que ça devrait signifier, un top 8, pour Anderlecht ? Rien", conclut l'ancien Mauve. "Alors qu'une demi-finale européenne, ça signifie quelque chose. Il y a juste ce gros désavantage, qui serait d'être en "vacances" avant tout le monde, mais la demi-finale arriverait vite".