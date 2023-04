La Pro League n'aidera pas les clubs belges qualifiés en demi-finale européenne

Au mois d'août, Anderlecht - La Gantoise et Antwerp - Union ont été déplacés pour permettre aux équipes en barrages européens de se donner un maximum de chances de rejoindre les poules. Cette fois, la Pro League ne se permettra pas un tel écart.

C'est de coutume dans beaucoup de pays européens. Lors des tours préliminaires et des barrages, les équipes concernées voient l'un ou l'autre match de championnat déplacé pour favoriser autant que possible les qualifications en poules. C'était notamment le cas d'Anderlecht - La Gantoise et d'Antwerp - Union Saint-Gilloise au mois d'août.

Ce jeudi soir, l'Union, Gand et Anderlecht jouent tous trois une qualification historique en demi-finale de Coupe européenne. Mais cette fois, la Pro League ne se permettra pas un tel écart et ne modifiera pas le calendrier des Play-Offs, qui sera dévoilé dimanche soir après la dernière journée de phase classique.

Si, pour l'instant, cette décision ne s'applique qu'à La Gantoise et l'Union, le Sporting d'Anderlecht peut encore décrocher le dernier ticket qualificatif pour les Play-Offs 2 ce dimanche, contre Malines. Les Buffalos, qui reçoivent le relégué Ostende, seront en Champions Play-Offs en cas de succès à la Ghelamco Arena.