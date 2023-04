Nill De Pauw raccroche définitivement les crampons

À 33 ans et alors qu'il était sans club depuis le début de la saison, Nill De Pauw a décidé de mettre un terme à sa carrière.

"Devenir un footballeur professionnel était mon rêve et c'est incroyable d'avoir pu vivre ce rêve durant 17 ans, je serai reconnaissant à tout jamais": dans un message publié sur Instagram, Nill De Pauw a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, Nill De Pauw avait effectué ses débuts professionnels avec Lokeren en 2009, il est ensuite passé par Guingamp, Zulte Waregem, Rizespor, l'Atromitos Athènes et l'Antwerp, où il a évolué durant deux ans.

Vainqueur de deux Coupes de Belgique (avec Lokeren en 2012 et 2014), Nill De Pauw a aussi connu les joies des sélections nationales. Avec la Belgique chez les jeunes. Il avait notamment participé à l'Euro et au Mondial U17. Et avec le Congo en équipe A: il avait célébré son unique cap contre le Burkina Faso en octobre 2020.