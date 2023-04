🎥 Le but sublime de l'ancien Anderlechtois Rayane Bounida

Evoluant désormais à l'Ajax Amsterdam, le jeune talent Rayane Bounida (17 ans) montre toute l'étendue de ses qualités sur les terrains néerlandais.

Si certains pensaient que Rayane Bounida allait directement évoluer avec les Espoirs de l'Ajax, ils devront prendre leur mal en patience. A 17 ans, le jeune joueur formé au RSC Anderlecht poursuiit sa progression avec les U17. Il compte en effet 15 matchs, 4 buts et 1 assist avec cette équipe de jeunes.

Ce samedi, lors d'une rencontre de championnat face au FC Utrecht gagnée 3-1, Bounida a inscrit un but magnifique. D'un enchaînement osé, il a d'abord contrôlé le ballon de la poitrine, a lobé le défenseur adverse puis a instantanément repris le ballon de volée, qui a terminé sa course au fond des filets. On connaissait les qualités techniques de Bounida, il en a à nouveau fait preuve.