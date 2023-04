"C'est juste la honte"

Anderlecht a encore trébuché, ne se donnant aucune chance d'intégrer le top 8 indépendamment du résultat de ses rivaux. Mario Stroeykens a pris ses responsabilités.

Premier buteur du soir, Mario Stroeykens était l'un des changements effectués par Brian Riemer dans le onze de base. Le jeune du cru était aligné dans un rôle plus axial qui lui convient bien mieux, et a peut-être - c'est paradoxal - livré son meilleur match.

Prometteur, avec un joli but à la clef...mais insuffisant, et Stroeykens devra désormais prendre son mal en patience pour enchaîner. "Je suis très déçu et j'ai honte, aussi. Ca n'a pas été assez bon cette saison, pas à la hauteur. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça", lâche-t-il, venu en zone mixte malgré la déception.

Il n'y a pas d'excuses à chercher, on doit faire mieux que ça

Anderlecht avait pourtant bien entamé la rencontre. "Mais après, on se relâche, et ça paie cash. Le match de l'AZ ne peut pas servir d'excuse, ce sont deux compétitions différentes. On peut chercher des excuses mais il n'y a pas à en trouver, si tu veux jouer le top 8, tu dois faire plus que ce qu'on a montré aujourd'hui".

Stroeykens n'a que 18 ans, mais il n'a pas été épargné par les huées en fin de rencontre de la part de supporters furieux. "Je ne peux que comprendre leur frustration. Comme je l'ai dit, c'est la honte, j'ai honte de ce qu'on a montré ce soir et cette saison", conclut le gamin de Neerpede.