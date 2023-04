Désignations importantes pour nos arbitres

Dimanche, les play-offs commencent déjà. Lawrence Visser sifflera le match d'ouverture entre le KRC Genk et le Club de Bruges.

Ce match débute à peine quatre heures après la finale de la coupe. Cette finale entre l'Antwerp et le KV Mechelen sera sifflée par Jonathan Lardot.

L'Antwerp jouera également mercredi contre l'Union, l'actuel numéro deux du classement. Bram Van Driessche sera l'arbitre de cette rencontre. Dans les play-offs européens, Jasper Vergoote et Nathan Verboomen seront en action lors de la première journée.

