"Ce n'était pas toujours amusant" : comment Harry Kane a dégoûté Vincent Janssen

L'attaquant de l'Antwerp a eu la lourde tâche de concurrencer Harry Kane à Tottenham. Un souvenir mitigé pour le buteur néerlandais.

Avant d'arriver au Bosuil, Vincent Janssen a connu une carrière agitée qui l'a notamment emmené à Monterrey, Fenerbahce et Tottenham, où il n'a que peu joué. Pourtant, l'attaquant néerlandais était arrivé contre pas moins de 22 millions à l'été 2016 en provenance de l'AZ où il s'était révélé en inscrivant 27 buts en 34 matchs d'Eredivisie.

Mais à Londres, il a dû faire face à la concurrence d'un certain Harry Kane. Le Néerlandais est revenu pour le Cor Podcast sur cette période marquante : "Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Si bon, ce n'est pas normal. C'est vraiment absurde".

L'expérience est forcément enrichissante mais aussi frustrante lorsque vous êtes son concurrent direct : "Ce n'était pas toujours amusant. Vous savez que le gars est bon, mais vous voulez juste jouer. Contre un tel joueur, il n'y a pas grand-chose à faire. J'aurais peut-être dû apprendre davantage de lui, mais j'en avais assez et je n'arrivais pas à tourner la page assez vite. je me disais : vous avez dépensé tant d'argent pour moi, je veux juste devenir l'attaquant numéro un ici. Mais il continuait de marquer tout le temps, alors à un moment donné, je me suis dit : je vais laisser tomber, il est trop bon". C'est ainsi que Janssen a quitté Tottenham pour le Mexique, avec à peine deux buts inscrits en Premier League.