Les confessions de Thierry Siquet, oncle d'Hugo, sur le choix de son neveu de rejoindre le Cercle plutôt qu'Anderlecht

Joueur du Standard (dès les équipes jeunes) entre 2009 et 2022, Hugo Siquet a décliné une offre d'Anderlecht pour rejoindre le Cercle de Bruges. Un choix premièrement surprenant, qui finit par porter ses fruits. Le latéral droit retrouvera son club de cœur, ce samedi soir.

Hugo Siquet a fait la Une de la presse sportive belge au lendemain de son premier match avec le Cercle de Bruges, contre l'Union. En zone mixte, l'ancien joueur du Standard avait déclaré avoir reçu une offre d'Anderlecht qu'il avait décliné par respect pour son amour pour les Rouches. Désormais en Venise du Nord donc, le Diablotin a rejoint l'ancien club de son oncle, Thierry, entraîneur de notre équipe nationale U18. Avant l'affrontement contre le Standard, l'oncle s'est exprimé sur l'arrivée à Bruges du neveu.

"Au Standard, il n'avait plus d'avenir à cause des circonstances. A Fribourg, il a eu du mal et le championnat d'Europe espoirs est cet été. Il m'a donc contacté quand il a reçu l'offre du Cercle, mais je n'ai pas pu lui dire grand-chose. Le club familial que j'ai connu est bien loin du Cercle de l'AS Monaco. Avant, on aimait titiller les grosses pointures du championnat, à commencer par le Club. Quand les millions d'euros sont entrés en jeu, le Cercle n'a plus participé à ces luttes" a déclaré le joueur du Cercle entre 1991 et 1997 dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Thierry Siquet est d'ailleurs persuadé que son neveu a fait le bon choix en rejoignant les Groen & Zwart. "Le football que joue le Cercle lui convient parfaitement. Ils jouent de manière dynamique et je vois qu'Hugo prend du plaisir sur le terrain. Il est un défenseur de formation mais pense toujours offensivement, avec des courses, appels et des centres. Je pense qu'il représente une valeur ajoutée pour le Cercle, même s'il manque encore de précision dans certains gestes."

Désormais qualifié pour les Play-Offs 2, le Cercle peut doucement se mettre à rêver. "Tout le monde ou presque s'accorde à dire que c'est l'équipe la plus difficile à jouer du championnat. Les écarts sont maintenant tellement petits que tout peut se passer. Ils peuvent encore terminer 5es et jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine" a conclu Thierry Siquet pour le média néerlandophone.