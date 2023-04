Un ancien joueur du Lierse jugé pour violences

Tony Vairelles va comparaître avec ses frères devant le tribunal de Nancy. Il est poursuivi pour violences contre des vigiles d'une boîte de nuit.

Mardi s'ouvre le procès devant la cour d'appel de Nancy de Tony Vairelles et de ses frères pour violences contre des vigiles à la sortie d'une boîte de nuit en 2011.

Après une enquête de plus de dix ans et une condamnation à cinq ans de prison dont deux avec sursis, Tony Vairelles et ses frères espèrent une "meilleure décision".

Vairelles a été international français à huit reprises entre 1998 et 2000. Il a joué 15 rencontres pour le Lierse, sa seule étape dans le championnat belge, lors de la saison 2005-2006.