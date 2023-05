Un ancien Anderlechtois revient sur sa grosse embrouille avec Pep Guardiola

Passé durant une courte période au RSC Anderlecht, Samir Nasri coule depuis des jours un peu plus calmes en tant que consultant sportif. Dans une interview publiée dans L'Equipe, l'ancien international français a expliqué sa relation tumultueuse avec Pep Guardiola.

Samir Nasri (35 ans) est revenu sur sa rencontre avec Pep Guardiola, qu'il a eu comme coach durant une courte période à Manchester City avant d'être prêté au FC Séville.

"Je me suis pris la tête avec lui dès nos premières réunions. Le premier jour, il me convoque dans son bureau et il me lance: 'Qu'est-ce que tu veux faire ?'. Je lui dis: 'C'est à toi de me dire si tu comptes sur moi.' Et il me répond: 'Je compte sur toi si tu es vraiment bien dans ta tête.' Ensuite, je fais mon premier entraînement, tout se passe bien, il est content de moi. Le lendemain, Pep me convoque de nouveau et là il me crie dessus à propos de mon poids", commence l'ancien milieu offensif.

"Il l'a vite su (qu'il était en surpoids) car on était pesé tous les jours", continue-t-il. "Là, je lui dis: 'Baisse d'un ton, ne me crie pas dessus, je ne suis pas un enfant, j'ai 29 ans. Peut-être que mes vacances ont été une échappatoire pour moi, un moyen de faire ce que j'avais envie de faire parce que je sortais d'une saison difficile. et parce que dans ma vie personnelle il s'est passé énormément de choses.' Et là, Pep me répond: 'C'est vrai, je suis désolé'."

Nasri a néanmoins loué les qualités humaines du coach espagnol : "C'est quelqu'un d'arrogant, mais arrogant d'une bonne manière: il sait qu'il est le meilleur entraîneur et il te le fait comprendre".