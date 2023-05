Dans quel état sera l'Antwerp ? "Oui, mes joueurs ont pu se lâcher"

L'Antwerp va-t-il arriver à l'Union Saint-Gilloise en gueule de bois après la fête du trophée dimanche ? Ou les Anversois seront-ils prêts à tout donner pour le doublé ?

Genk-Bruges et Union-Antwerp peuvent d'emblée poser le décor pour ces Playoffs : assistera-t-on à une course à 2 entre Genk et l'USG, ou l'Antwerp va-t-il s'en mêler ? "La course au titre peut aller dans tous les sens, et nous ne sommes pas favoris du tout. Je ne dis pas ça pour mettre la pression sur l'Union", déclare Mark Van Bommel à la veille d'Union-Antwerp.

L'Antwerp, surtout, a déjà réussi sa saison avec la Croky Cup remportée dimanche. Une victoire que les joueurs ont pu fêter. "Je suis resté calme, j'ai à peine bu un verre. Mais j'ai laissé mes joueurs se lâcher, oui", sourit l'entraîneur du Great Old. Cela aura-t-il une incidence sur la performance anversoise ?

"Mes joueurs sont des professionnels", relativise Van Bommel. "Ils sauront gérer ça". Réponse ce mercredi.