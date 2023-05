Officiel : Tine De Caigny fait son retour à Anderlecht !

Le week-end dernier, les RSCA Women ont remporté le championnat de Belgique pour la sixième fois d'affilée. En coulisses, le club bruxellois se prépare déjà pour la saison prochaine.

Tine De Caigny fait son retour au RSC Anderlecht où elle a signé un contrat pour deux saisons. La Red Flame (86 sélections et 40 buts) a évolué au sein du club bruxellois entre 2017 et 2021 avant de rallier Hoffenheim. Avec le maillot des Mauve & Blanc, elle a remporté quatre titres nationaux et a également gagné le Soulier d'or 2020. Elle portera le numéro 6.