Le grand défi de Yorbe Vertessen

Arrivé cet hiver en prêt du PSV Eindhoven, le jeune attaquant belge a déjà montré de belles choses sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise mais a plusieurs fois été freiné par des pepins physiques. Ces play-offs, ce sera pour lui l'occasion de finir la saison en boulet de canon.

Cet hiver, suite au départ de Vanzeir vers les Etats-Unis, l'Union a de nouveau prouvé sa capacité à se montrer intelligente et cohérente sur le marché des transferts. Welcome Yorbe Vertessen, attaquant international avec les Diablotins, qui ne jouait pas assez avec le PSV malgré plusieurs prestations et qualités prometteuses.

"J’ai été immédiatement convaincu par cette démarche", expliquait l'ancien de Westerlo, parti très jeune au PSV. Son but était alors très clair : "Je veux prendre des minutes ici et laisser une marque". L'Union, à l'époque encore active sur les trois fronts (championnat - Europa League - Coupe) faisait alors jouer son pouvoir d'attraction.

De bons débuts, une bonne intégration : Vertessen apporte une réelle plus-value

Sur le banc face à l'Antwerp en demi-finale aller de la Coupe de Belgique le 1er février dernier, Vertessen monte au jeu et montre déjà de grosses capacités. Il semble déterminé à se montrer, et ne tarde pas à le faire. En guise de première titularisation, il donne en effet deux assists lors de la correction infligée à Zulte Waregem (4-0).

Dans une attaque tributaire de Boniface et qui peut encore compter sur un Nilsson ultra-efficace à l'époque, Vertessen s'installe progressivement dans le duo aux côtés du Nigérian. Il marque lors de la défaite à domicile face au Standard (2-4), puis marque le 2-0 face à Eupen deux semaines plus tard (2-1). Pour sa première européenne lors du 8e de finale aller face à Berlin, le Belge se montre sous un très bon jour.

Une première tuile

C'est alors que Vertessen, qui semble s'être intégré à vitesse grand V, connait un premier coup d'arrêt. Lors de la victoire importantissime à Genk (1-2), il quitte le terrain peu avant l'heure de jeu suite à une gêne aux adducteurs.

Il loupe alors deux rencontres, dont le 8e de finale retour gagné au Lotto Park face à Berlin (3-0). Geraerts décide, pour l'occasion, de replacer Adingra en tant que second attaquant aux côtés de Boniface.

Les retours, nouveau but...et un nouveau coup d'arrêt

Ce duo fonctionne plutôt bien, tant mieux pour l'Union. Vertessen revient timidement, montant deux fois au jeu. Il est titularisé pour le déplacement au Bayer Leverkusen en quarts de finale d'Europa League. Dans une rencontre intense et exigeante physiquement, Vertessen sort à la 75e. Le week-end qui suit, il se rassure en marquant contre Seraing (2-1).

A nouveau titularisé lors du quart retour face à Leverkusen, il se blesse à la malléole et laisse ses coéquipiers, qui s'inclineront finalement 1-4. Touché à la malléole, il manquera le dernier match de la phase classique, gagné face à Courtrai (2-4).

L'Union aura besoin de lui pour le sprint final

Vertessen est un joueur fragile. La preuve avec ses blessures à répétition ces dernières années avec le PSV (capture d'écran provenant de Transfermarkt).

Une fragilité qui pourrait devenir problématique pour le joueur de 22 ans, qui est à un moment charnière de sa carrière. "Il apprend à mieux connaître son corps", déclarait à cet égard Karel Geraerts.

Retrouver un Vertessen en forme - qui a repris les entraînements en vue de la rencontre de ce mercredi contre l'Antwerp - serait bien sûr également bénéfique pour l'Union et Geraerts, qui aura alors plus de liberté dans l'utilisation d'Adingra - en attaque ou sur le flanc gauche.