Frederik D'Hollander : "Ramener Zulte Waregem en D1A le plus rapidement possible"

L'Essevee évoluera en Challenger Pro League la saison prochaine. Un sacré coup sur la tête des Flandriens, mais ces derniers comptent bien faire l'ascenseur et faire leur retour en Jupiler Pro League.

Frederik D'Hollander reste fier de la performance de son équipe malgré la relégation. "Pour moi, ce n'était pas une période agréable, car nous avons fini par descendre. Finalement, c'est surtout une expérience agréable et instructive. Nous savions aussi à l'avance que nous nous embarquions dans une tâche difficile. Néanmoins, la relégation a été très dure. D'autant plus qu'après cette victoire à Eupen, tout le monde était à nouveau convaincu de nos chances de survie", a expliqué le coach de Zulte Waregem à Het Nieuwsblad.

"Nous avons encore un beau noyau digne de la JPL, car de nombreux joueurs ont des contrats en cours pour la saison prochaine. En tout cas, nous voulons continuer à travailler et ramener Zulte Waregem en D1A, nous l'avons fait savoir à la direction par le biais du staff. Normalement, la décision concernant mon avenir tombera bientôt. La structure de ce club est saine et il s'agit juste de ramener l'Essevee au plus haut niveau le plus rapidement possible, là où il doit être", a conclu Frederik D'Hollander.